ضبط 240 طربة حشيش بـ1.7 مليون جنيه بحوزة مسجل خطر بالشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط مسجل خطر تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضبط المتهم بدائرة القسم وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ1.7 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.