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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10-12-2023 في مصر

كتب:

محمد متولي
06:06 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
أسمنت البناء

أسمنت البناء

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ثبات أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10-12-2023 في مصر.

سعر طن الأسمنت اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الأحد 10-12-2023 في المصانع والشركات وهي تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة، وسجل سعر شيكارة الأسمنت قرابة 116 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1900 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2020 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان 1920 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1930 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت السهم 1890 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

سعر أسمنت سيناء 42.5 سعر 1830 جنيها للطن.

سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت السويس 1920 جنيها للطن.

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بقلم محمد متولي