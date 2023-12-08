أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في مصر.. «السويس» بـ1920 جنيها

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 في مصر، استقراراً نسبياً في الأسواق لعدد كبيرمن الأنواع المختلفة، ويتوفر الأسمنت بشكل جيد داخل الأسواق، ويعد من أهم المواد المستخدمة في عمليات البناء والتشييد.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

واستقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر، حيث تراوح السعر ما بين 1830 و2095 جنيها، وتختلف الأسعار من نوع لآخر، كما تختلف من مكان لمكان، وسجل أسمنت سيناء 42.5 في المرتبة الأقل سعراً حيث سجل 1830 جنيها للطن، كما أن أسمنت السويدي سُجل في المرتبة الأعلى سعراً بـ2095 جنيها للطن، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين وهامش الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب شعبة مواد البناء والتي جاءت كالتالي:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1925 جنيها للطن.

أسمنت السويس 1920 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1895 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1915 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1830 جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1918 جنيها للطن.

أسمنت السويدي 2095 جنيها للطن.

أسمنت السهم 1870 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف 1880 جنيها للطن.

أسمنت الفهد 1860 جنيها للطن.