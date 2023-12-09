رئيس «الوطنية للانتخابات»: راقبنا الدعاية الانتخابية للمرشحين وأوجه الإنفاق عليها

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات باشرت دورها الذي حدده القانون والدستور في إجراء عملية الانتخابات طبقًا لأعلى المعايير الدولية، منذ دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات في 25 من سبتمبر الماضي، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، الذين انطبقت عليهم الشروط والضوابط التي حددتها القانون.

الوطنية للانتخابات تتابع العملية الانتخابية

وأضاف «بدوي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ذلك أسفر عن خوض 4 مرشحين للسباق الرئاسي، وهم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران، والمرشح عبدالسند يمامة، والمرشح حازم عمر، وتابعت الهيئة من كثب من خلال لجان الرصد التي شكلتها في كل أنحاء الجمهورية ما قاموا به من دعاية انتخابية، وراقبت أوجه الإنفاق عليها.

ولفت إلى أنّ الهيئة ستستكمل دورها في الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، حتى إعلان النتيجة النهائية الرسمية في الموعد المحدد سلفًا، حسب الجدول الزمني.