هل يجوز كتابة الآيات القرآنية مقرونة بصور توضيحية؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية لها، حيث جاء نص السؤال، ما حكم كتابة الآية القرآنية مقرونة بصورة توضيحية لها؛ لتقريب معاني القرآن الكريم على من يصعب عليه فهمه من الصغار وغير الناطقين بالعربية.

توضيح المعاني القرآنية

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إن مثل هذا العمل لا مانع منه شرعًا، بل هو مدخل حسن لتوضيح المعاني القرآنية وتسهيل فهمها لقطاع كبير من المسلمين وغيرهم، وتابعت: «لابد أن ننوه عن أن هناك شرطا هاما، وهو تحري الدقة والمراجعة التفصيلية لكل الرسوم التوضيحية الدالة على معاني الآيات من قِبَل الهيئات الدينية المعتمدة؛ كمجمع البحوث الإسلامية».

فضل قراءة القرآن الكريم يوميا

- يساعد على صفاء الذهن، حيث يسترسل المسلم بشكل يومي مع القرآن الكريم، فيتتبع آياته وأحكامه، وعظمة الله في خلقه.

- قوَّة الذاكرة؛ فخير ما تنتظم به ذاكرة المسلم هو آيات القرآن الكريم، تأملًا، وحفظًا، وتدبرًا.

- طمأنينة القلب، حيث يعيش من يحافظ على تلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته بطمأنينة عجيبة، يقوى من خلالها على مواجهة الصعاب التي تواجهه، فقد قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ».

- الشعور بالفرح والسعادة، وهي ثمرة أصيلة لتعلُّق قلب المسلم بخالقه، بترديده لآياته وتعظيمه له.

- الشعور بالشجاعة وقوَّة النفس، والتخلُّص من الخوف والحزن والتوتر والقلق.