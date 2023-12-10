سعر اليورو اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك المصرية

حافظ سعر اليورو اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك، على ثباته منذ ختام تعاملات أمس السبت، ولم يطرأ على الأسعار أي تغير منذ شهر أغسطس الماضي، ويبلغ متوسط سعر اليورو اليوم، 33.19 جنيه للشراء و33.30 جنيه للبيع، وذلك وفق ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك، الذي جاء كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد، داخل البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- كما وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- وعن سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم، داخل البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 33.12 جنيه للبيع و32.96 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك القاهرة

- ويسجل سعر اليورو داخل بنك القاهرة 33.88 جنيه بيعًا و33.60 جنيه شراءً.