سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 6-12-2023.. مستقر بختام التعاملات

استقر سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-12-2023، داخل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.49 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

ووفقًا لموقع البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 33.77 جنيه للبيع و33.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-12-2023 داخل البنك المركزي المصري، 33.49 جنيه للشراء، 33.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 7-12-2023 داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 7-12-2023، في البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه شراء و33.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الأربعاء، 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم الأربعاء، 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.