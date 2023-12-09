خالد الجندي: قيمة الوطن يعرفها جيدا من فقدوا أوطانهم
كتب:
منى صلاح
05:41 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الشيخ خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ من يريد أن يعرف أهمية الوطن لا يحتاج إلى رأي شيخ أو حكيم أو فيلسوف، مضيفاً: «كل ما عليك أن تنظر حولك لمن فقدوا أوطانهم».
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»: «انظر حولك لمن فقدوا أوطانهم وجيوشهم وسلاحهم، ومن انتشرت الفتن في صفوفهم، أصبحوا لا شيء وبلا شيء، ولم يصلحوا لأي شيء».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «أصبحوا بلا وطن ولا عبادة ولا كساء ولا دواء، الذين فقدوا الأوطان فقدوا أغلى شيء».