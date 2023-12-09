تفاصيل اجتماع اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية.. (صور)

عقد مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية اجتماعه الدوري، اليوم السبت، بالمركز الأوليمبى بالمعادي، بحضور 13 عضوا رؤساء الاتحادات وممثليها.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا اليوم، أكدت فيه حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة تفاصيل الاجتماع ونتائجه، حيث تضمن جدول أعمال مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية رقم 6 عددا من النقاط أهمها (اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 5 بتاريخ 14 / 10 /2023، مناقشة أنشطة إجازة نصف العام، عرض أنشطة الاتحادات النوعية خلال الفترة الماضية، وعرض خطة نشاط اتحاد الاتحادات، وتنظيم احتفالية عيد الشرطة والاولمبياد النوعى المصرى في الاسماعيلية، اعتماد الموقف المالي).

تطوير مفهوم الممارسة الرياضية

من جانبه، أعلن الدكتور أشرف صبحي، من خلال البيان، الدعم الكامل من الوزارة للاتحادات النوعية والشبابية، لافتا إلى أن الاتحادات النوعية تضم 13 اتحادا كلها تستهدف نشر وتطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية يضم في عضويته 13 اتحاداً نوعياً، وهي: اتحاد «الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، الاتحاد الرياضي للجامعات، اتحاد شباب عمال مصر، اتحاد مراكز شباب مصر، الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية».