سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، استقراراً نسبياً في مختلف البنوك المصرية اليوم السبت 9-12- 2023، خلال نهاية تعاملات اليوم، حيث سجَّل سعر اليورو اليوم 33.18 جنيه للشراء، فيما سجل 33.42 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات أسعار البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 33.07 جنيه للشراء، فيما سجل 33.31 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 33.20 جنيه للشراء، فيما سجل 33.35 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.07 جنيه للشراء، فيما سجل 33.30 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.18 جنيه للشراء، فيما سجل 33.42 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.18 جنيه للشراء، فيما سجل 33.40 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.24 جنيه للشراء، فيما سجل 33.34 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.