إيبارشية دمياط وكفر الشيخ تشدد على عدم التدخين داخل الكنيسة

شددت إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، على ضرورة عدم التدخين داخل الكنيسة مشيرة إلى أنه من غير المحبب لها أن تضيع المقدسات التي تقام في صلوات الإكليل المقدس في القاعات في أمور غير روحية.

ووجهت الإيبارشية في بيان، بارتداء الملابس المحتشمة في جميع المناسبات الكنسية، بما في ذلك الصلوات والأعياد والأكاليل والخطوبات.

حضور كل الصلوات بصورة محتشمة

وقالت الإيبارشية: «نشيد بشعبنا القبطي الأرثوذكسي حرصهم على الظهور أمام الله أولا والظهور في بيت الله بصورة محتشمة، تليق بكرامة الكنيسة والصلوات المقدسة، ونهيب بهم الحرص على حضور كل الصلوات والمناسبات الكنسية والأعياد وأيضا الأكاليل والخطوبات بصورة محتشمة ووقورة».

تطبيق التعاليم الكنسية المستقيمة

وأضافت: «سر الزيجة مسؤولية الكنيسة وكهنتها، ويجب أن يتحلى المقبلون على الزواج بمسئولية تكوين أسرة وحياة جديدة، بناء على دور الكنيسة الروحي وتطبيق التعاليم الكنسية المستقيمة هو ما يعد من صميم رسالة الكنيسة ومسئوليتها أمام الله، ويتوافق أيضًا مع الكتاب المقدس».

وقررت الكنيسة أن يدون على كارت الدعوة سواء المطبوع أو المرسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة الحضور بملابس محتشمة سواء في الإكليل أو الخطوبة، ولا يتم تأكيد الحجز إلا بعد التأكد من صياغة الدعوة من الجهة المختصة بالحجز مع المتابعة المستمرة.