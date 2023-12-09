الكنيسة القبطية تستعد لعيد الميلاد المجيد بأنشطة مكثفة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطًا مكثفًا اليوم، في أول أيام شهر كيهك، إذ يبدأ العد التنازلي لعيد الميلاد المجيد الذي يصادف يوم 7 يناير 2024.

ونظمت إيبارشية جرجا المؤتمر الشهري لخدام الإيبارشية تحت عنوان «الالتزام ومهام الخادم»، بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وأكثر من 400 خادم وخادمة.

وتضمن المؤتمر محاضرتين ألقاهما الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بعنوان «صفات الخادم الملتزم» و«مهام الخادم السبعة»، كما أجاب نيافته على أسئلة المشاركين.

وفي سياق متصل، عقد مجمع كهنة إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا اجتماعهم الدوري، بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن «أهمية النقاوة في حياة الكاهن»، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما نظمت كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة مؤتمر الخدمة العام الأول بها، تحت عنوان «فَفتحَ فاهُ وعَلَّمَهُمْ».

وشارك في المؤتمر 550 خادمًا وخادمة من أبناء الكنيسة، وتضمن المؤتمر محاضرات عن موضوعه، كما تضمن مناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة، واختتم المؤتمر بتوزيع الهدايا على الفائزين في مسابقة الكتاب المقدس.

وعقد مجمع كهنة جرجا، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

استضاف اللقاء الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، حيث ألقى نيافته كلمة عن «أهمية شرح وتعليم العقيدة للشعب في العظات والاجتماعات، وكيفية تبسيطها للأطفال في مدارس الأحد، وترسيخ فكرة أن الكتاب المقدس هو المصدر الأول والأساسي لكل عقيدة».

كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، واختتم اللقاء بكلمة ألقاها الأنبا مرقوريوس حثّ فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غدًا.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار استعدادات الكنيسة القبطية لعيد الميلاد المجيد، حيث تحرص الكنيسة على تنظيم العديد من الأنشطة الروحية والثقافية والاجتماعية خلال هذه الفترة.