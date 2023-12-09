الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية خلال أيام الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن من المتوقع أن تكون أوضاع الطقس مستقرة بشكل كبير غدًا، في الصحراء الغربية وبعض الأماكن بالبحر الأحمر وبعض الأماكن، وفي حالة سقوط الأمطار ستكون خفيفة جدًا.

«الأرصاد»: استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير غدًا

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، أن غدًا يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية بشكل كبير، ما يشجِّع على الذهاب للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، ونستمتع بالأجواء، وقد يكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، يوم الثلاثاء المقبل.

«غانم»: الإحساس بالبرودة سيكون في ساعات الليل المتأخرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن الإحساس بالبرودة سيكون في ساعات الليل المتأخرة، ويمكن التغلب على هذا الأمر، بارتداء الملابس الثقيلة.