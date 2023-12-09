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«الحرية المصري»: أعددنا غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

كتب:

محمد أباظة
04:42 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب الحرية المصري، عن الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وإنشاء غرف مركزية بجميع المحافظات، لرصد سير العملية الانتخابية وحل أي معوقات تواجه المواطنين من أجل المشاركة الفعالة.

حث المواطنين على المشاركة الانتخابية

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إن الحزب عمل على حث المواطنين على المشاركة الانتخابية بعدد من المحافظات، وإنه يراهن على وعي وإرادة الشعب المصري في دعم مصر وتقديم مشهد حضاري أمام العالم في هذه المرحلة الحرجة.

وأكد «مهنى»، أن الحزب سوف يتابع أول بأول وسيكون على تواصل دائم بحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيحظى بالكثير من الدعم وهذا يظهر بشكل كبير بالتفاف المواطنين حوله بالشوارع والميادين التي امتلأت بصور الحب والدعم الكبير.

تقديم صورة مشرفة

وطالب الحزب في بيانه جميع المواطنين بالمشاركة الإيجابية، وتقديم صورة مشرفة تعبر عن الديموقراطية وحب الوطن، مشيرًا إلى أن التكاسل عن المشاركة يعد تكاسلا عن الحقوق تجاه الوطن وتجاه أبناء المستقبل.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.