تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل.. اعرف الأوراق المطلوبة والإجراءات

تختلف تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل عن غيرها من السيارات الأخرى، نظرًا لطبيعتها المختلفة والأغراض التي تجلب من أجلها، وتعد تلك السيارات من أشهر أنواع السيارات في مصر، إذ تتميز برخص ثمنها ومناسبتها للاستخدامات المختلفة، سواء للنقل أو السفر أو العمل.

ولكي تتمكن من قيادة سيارة ربع نقل في مصر، يجب عليك الحصول على رخصة قيادة خاصة بها، بالإضافة إلى ترخيص السيارة من إدارة المرور، ولذا نوضح عبر السطور التالية تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل، والأوراق المطلوبة لذلك، والإجراءات التي يجب اتخاذها.

تكلفة ترخيص سيارة سوزوكي نقل

تختلف الرسوم الخاصة بترخيص سيارة ربع نقل أو نصف نقل حسب سعة المحرك، وهي كالتالي:

- أقل من 1330 سي سي: 500 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة.

- أكثر من 1330 حتى 1630 سي سي: 2000 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة

- 1630 حتى 2030 سي سي: 2250 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة

- أكثر من 2030 سي سي: 2500 جنيه على كل 100 ألف جنيه من ثمن السيارة

إجراءات تجديد ترخيص سيارة ربع نقل

تتمثل الإجراءات اللازمة لترخيص سيارة ربع نقل أو نصف نقل في مصر فيما يلي:

1) شراء المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية قبل البدء في إجراءات الترخيص.

2) يشترط تواجد المبايعة مع صاحب السيارة أثناء التوجه إلى إدارة المرور.

3) شراء طفاية حريق 3 كيلو والحصول على وصل الشراء بحوالي 500 جنيها.

4) التوجه إلى الميزان لوزن السيارة بمقابل ما بين 35 إلى 50 جنيها.

5) التوجه إلى شباك صرف ورق فحص السيارة وورق طفاية حريق.

6) ملء البيانات المطلوبة في الأوراق.

7) التوجه للمكان الذي يتم فيه أخذ البصمة، وسيقوم الموظف المختص بفتح الكبوت والحصول على البصمة وتسجيلها على الأوراق.

8) التوجه إلى موظف ترقيم القائم الخاص بالباب الشمال مقارنة برقم الشاسيه أو الماتور.

9) التوجه إلى مكان الفحص ومعك الأوراق المطلوبة، ليقوم المهندس بفحص السيارة.

10) التوجه للضابط المسئول للتوقيع على الأوراق التي تم التعامل بها في الخطوات السابقة.

11) ختم المبايعات بختم النسر، واعتمادها.

عوامل يمكن أن تؤثر على تكلفة ترخيص السيارة

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل، وهي كالتالي:

سنة الصنع:

فكلما كانت السيارة أقدم، زادت الرسوم التي يجب دفعها.

الحالة الفنية للسيارة

إذا كانت السيارة في حالة جيدة، فستكون الرسوم أقل من حالة السيارة التي بها بعض الأعطال.

مكان تسجيل السيارة

فقد تختلف الرسوم من محافظة إلى أخرى.

نصائح لتقليل تكلفة ترخيص سيارة سوزوكي نقل

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقليل تكلفة ترخيص سيارة ربع نقل:

كلما اشتريت السيارة في بداية العام، زادت مدة الترخيص التي ستحصل عليها، مما يعني أنك ستدفع رسومًا أقل في السنة التالية.

احصل على رخصة قيادة ربع نقل

إذا كنت تمتلك رخصة قيادة خاصة، فيمكنك استبدالها برخصة ربع نقل، مما سيوفر عليك رسوم استخراج رخصة قيادة جديدة.

قم بفحص السيارة بنفسك قبل التوجه إلى إدارة المرور

يمكن أن يساعدك ذلك في التأكد من أن السيارة لا تحتوي على أي أعطال، مما قد يؤدي إلى زيادة الرسوم.

يشار إلى أن هناك بعض الملاحظات التي ينبغي مراعاتها عند التوجه لعم إجراءات مرورية، وهي كالتالي:

- يجب على الشخص الذي يريد عمل أي إجراءات مرورية، التوجه إلى إدارة المرور مبكرا مع بداية ساعات العمل لأن الإجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.

- يجب أن يكون الشخص على دراية بالخطوات والأوراق المطلوبة حتى لا يضيع اليوم بسبب فقدان ورقة ما.

- يتم استخراج رخصة السيارة أو رخصة القيادة من إدارة المرور التي تتبع محل الإقامة المكتوب في البطاقة الشخصية.