إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «القاهرة- الفيوم»

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار إطار سيارة يستقلانها، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، بينما توقف عشرات المارة على طريق الفيوم لمساعدة المصابين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إشارة بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على «طريق القاهرة/ الفيوم» الصحراوي، قرب الجبانات، ووجود مصابين، وتعطل جزئي بحركة المرور.

إصابة شخصين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتجنيب السيارة نهر الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.