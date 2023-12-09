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شيفات «CBC Sofra» يشوقون جمهورهم: «نشوفكم بكرة» (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
07:16 م | السبت 09 ديسمبر 2023
قناة CBC Sofra

قناة CBC Sofra

وجه الشيفات في قناة CBC Sofra، رسالة تشويقية لجمهورهم، حيث ظهروا وهم يرددون «نشوفكم بكرة».

وعلقت قناة CBC Sofra على مقطع فيديو «نشوفكم بكرة»، الذي ظهر فيه شيفات القناة، بأكثر من محافظة مصرية وأماكن مختلفة: «شيفات سفرة بيقولوا لكم بكرة هيبقى أحلى.. عشان كده نشوفكم بكرة».

ومنذ انطلاقها في مايو 2013 حتى الآن، استطاعت CBC Sofra، أن تحقق نجاحا لا مثيل له، فلم تعد مجرد قناة طبخ مصرية، إنما أصبحت جزءا من كل بيت في مصر، بل وفي العالم العربي بأكمله، وباتت الملاذ الوحيد لكل من يبحث عن الرقي بأساليب الطهي، وتقديم سفرة جديدة، متنوعة ومحترفة.

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بقلم محمد عزالدين