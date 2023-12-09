محافظ بني سويف: استعدادات مكثفة لتيسير إجراءات الانتخابات الرئاسية على المواطنين

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إنَّ الأيام الماضية تم بذل العديد من الجهود استعداداً للاستحقاق الدستوري الأهم في مصر وهو الانتخابات الرئاسية، وتيسيراً لسير العملية الانتخابية والاقتراع للمواطنين عبر تجهيز 450 مقرا بـ497 لجنة فرعية من بينهم 4 لجان للمغتربين لاستقبال المواطنين على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

مقاعد مخصصة لذوي الهمم

وأضاف «غنيم»، خلال تصريحاته لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّنا نهتم بإعداد اللجان من الداخل والخارج لتشمل تجهيزات بكافة ما يلزم من شادر ومظلة للناخبين، ومقاعد مخصصة لذوي الهمم، وتجهيز جميع المدارس والمقار لاستقبال الناخبين، وأعددنا المحافظة بالكامل لاستقبال هذا الحدث برفع حالة الطوارئ في المحافظة بالكامل بجميع غرف العمليات.

محافظ بني سويف: مستعدون لإدارة العملية الانتخابية بأفضل شكل

وتابع محافظ بني سويف: «مركز السيطرة لإدارة العملية الانتخابية خلال الأيام القادمة على كامل الاستعداد، ونحن مستعدون لإدارة العملية الانتخابية بأفضل شكل وتأكدنا بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في المحافظة أننا جاهزون لإدارة العملية بأفضل شكل».