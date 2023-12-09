عزة مصطفى تحذر من حسابات وهمية تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، كواليس الاستعدادات النهائية قبل بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة إن هناك بعض الحسابات الوهمية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وأن هناك تحذيرات شديدة لتجنب هذه الرسائل.

وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن العملية الانتخابية جاءت في توقيت حاسم، وسط تحديات كبيرة، وأن فكرة إقامة الانتخابات تحت هذه الظروف والأحداث التي يشهدها العالم العربي، تؤكد أن الدولة حريصة على الاستحقاق الدستوري، وحق المواطن في التعبير عن إرادته والإدلاء برأيه.

العملية الانتخابية جاءت في توقيت حاسم

وتابعت: كل هذه المشكلات والرسائل، سيُرَدّ عليها في فقرة خاصة عن الرسائل المزيفة، وكيفية تفاديها، ومعرفة الحسابات الوهمية التي تعد ظاهرة خطيرة جدا، تتسبب في إحداث الفوضى والبلبلة بالبلاد.