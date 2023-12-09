نقل الخدمات الصحية بعدد من الوحدات في مطروح إلى أماكن أخرى خلال الانتخابات

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، نقل الخدمات الصحية من وحدتي مرسى مطروح والساحل الشمالي بنطاق مركز ومدينة العلمين إلى أماكن أخرى، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

تفاصيل نقل الوحدات الصحية في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى نقل الخدمة الطبية خلال فترة انتخابات الرئاسة من وحدة مدينة العلمين الصحية وكذلك خدمات فحص المقبلين علي الزواج ومنفذ الألبان، وتقديمها في المركز الطبي بسيدي عبد الرحمن، خلال فترة الانتخابات الرئاسية في أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري بصفة مؤقتة، كما تقرر عقد جلسة التطعيمات للأطفال يوم الأربعاء المقبل، بوحدة العلمين الصحية.

وأضاف، أنه سيجري نقل الخدمات الطبية التي كانت تقدم في وحدة القصر الصحية، وتقديمها من خلال المركز الطبي بالسنوسية، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن موعد عودة الخدمات إلى أماكنها مرة أخرى واستئناف العمل في وحدتي العلمين الصحية، والقصر الصحية، عقب انتهاء أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية.