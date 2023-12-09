محافظ مطروح: انتخابات الرئاسة تعكس وقوف شعب مصر بجانب الوطن

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن ما يحدث في مصر هو عرس انتخابي ديمقراطي، يظهر وقوف شعب مصر إلى جانب الوطن، لاختيار رئيس الجمهورية، وإعطاء رسالة للعالم كله، في المحافظة على شعب مصر.

محافظ مطروح: الصوت أمانة ويعبر عن رأي الناخب

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، ونناشد المواطنين كلهم بالمشاركة، لأن الصوت أمانة، ويعبر عن رأي الناخب، ومدى وعيه في اختيار رئيسه بإرادته، لأن شعب مصر يد واحدة، ولديه وعي كامل بالحقوق الدستورية.

محافظ مطروح: أنه انتهى من الاستعدادات النهائية للانتخابات بمحافظة مطروح

وتابع أنه انتهى من الاستعدادات النهائية بمحافظة مطروح، فيما يخص الانتخابات الرئاسية، والمدن جميعها جاهزة بمقرها الانتخابية، ويصل عدد المقرات إلى 149 مقراً انتخابيا، و8 لجان عامة، و200 لجنة فرعية، و19 مركزاً انتخابياً للوافدين، بهم 35 لجنة انتخابية للوافدين فقط.

محافظ مطروح: غرفة العمليات تحتوي على جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية

ولفت محافظ مطروح إلى أن غرفة العمليات تحتوي على جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومجلس القومي للمرأة، وغرفة رئيسية و8 غرف بمدن المحافظة.