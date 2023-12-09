قانوني يوضح الخطوات الصحيحة للتصويت في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، إن العملية الانتخابية بالمعنى الدقيق، عبارة عن تصويت وفرز وإعلان نتيجة، ولكي يكون التصويت صحيحًا، تجنبًا لوجود أصوات باطلة، من خلال بطاقة الرقم القومي، يذهب المواطن ليعلم على المرشح الذي يريده، من بين الـ4 مرشحين، ولا يجوز استخدام القلم الرصاص في هذه الخطوة.

وأضاف خلال مداخلته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، أن الناخب لا يجوز اختيار أكثر من مرشح، حتى لا يصبح صوته باطلًا، ويجب ألا يضع شروطًا في الورقة الانتخابية.

«خضر»: لا يجوز للناخب أن يترك الورقة بيضاء فارغة

وتابع أنه لا يجوز للناخب، أن يترك الورقة بيضاء فارغة، بدون اختيار المرشح، وعن أهمية الحبر الفسفوري، يثبت قيام الناخب بالتصويت، وكل من أتم 18 عامًا له الحق في التصويت، والقيد في مصر يأتي تلقائياً ويدرج في قاعدة الناخبين.

«خضر»: المصابون باضطرابات نفسية محرومون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

ولفت إلى أن المصابين باضطرابات نفسية، محرومين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.