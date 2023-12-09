تراجع أسعار حديد التسليح للمستهلك اليوم السبت.. الطن بكام؟

سجلت أسعار حديد التسليح في مصر، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، انخفاضاً ملحوظاً، للمستهلك، حيث تراجع سعر طن الحديد الإستثماري بنحو 134 جنيهاً، ليسجل نحو 39 الف و261 جنيه، كما تراجع سعر طن حديد عز بنحو 119 جنيهاً، بالنسبة للمستهلك، ليسجل نحو 41 ألف و220 جنيهاً، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم

وشهدت أسعار الحديد اليوم السبت، ثباتاً ملحوظاً في المصانع، إذ تتراوح أسعار الحديد في المصانع، بالنسبة للوكلاء والموزعين، ما بين 35750 جنيهاً إلى 39900 جنيه، وفقاً للاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف سعر طن الحديد بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ يضاف للسعر قيمة النقل والتخزين، كما يتم إضافة نسبة الربح.

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد عز 36 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر طن حديد السويس للصلب 36 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد بشاي 39 ألف و900 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر طن حديد المراكبي 38 ألف جنيه ، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

سجل سعر حديد المصريين 38 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر طن حديد العشري 38 ألف جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجارحي 35 ألف و750 جنيه، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

سجل سعر حديد مصر ستيل 37 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر طن حديد الكومي 36 ألف و500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر طن حديد العلا 36 ألف و500 جنيه ، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.