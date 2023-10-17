بعد انتهاء إجازات 2023.. موعد أول عطلة رسمية للموظفين في العام الجديد

انتهت بشكل رسمي الإجازات الرسمية للعام الجاري 2023، حيث كانت أخر إجازة معلنة من جانب الحكومة المصرية يوم الخميس 5 أكتوبر الماضي، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، لذا لن يكون هناك أي إجازات رسمية جديدة إلا مع بداية العام الجديد 2024.

الإجازات الرسمية لعام 2024

وسوف تبدأ الإجازات الرسمية الجديدة في عام 2024، مع بداية الأسبوع الأول من يناير المقبل 2024، أي بعد نحو 10 أسابيع من الآن، وفقا لأجندة الإجازات الرسمية والمناسبات المعتمدة من مجلس الوزراء.

عيد الميلاد المجيد أول إجازات 2024

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أيام ومواعيد الإجازات الرسمية للعام الميلادي الجديد، وهي الإجازات المعتدة سنويا، والتي من المنتظر أن تتغير بعض مواعيدها وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، ولتتوافق مع الإجازات الأسبوعية.

- إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 8 يناير 2024.

- إجازة ثورة 25 يناير، الخميس الموافق 26 يناير 2024.

- إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.

- إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

- إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.

- الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

- إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.