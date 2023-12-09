«صوتك.. مستقبلك»: انتخابات الداخل تنطلق غدا ولمدة 3 أيام لاختيار رئيس جديد

تنطلق غدا الانتخابات الرئاسية داخل مصر، لمدة 3 أيام، حيث تُجرى تحت إشراف قضائى كامل، ضماناً لشفافية ونزاهة الاقتراع، وحرية الناخبين فى اختيار رئيس جديد للجمهورية، لمدة ست سنوات مقبلة، من بين أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، رمز النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى رمز «السلم».

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، جميع الاستعدادات المتعلقة بالاقتراع، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وحرصت على حث الناخبين وعددهم نحو 67 مليون ناخب على المشاركة، بعبارات مثل «الانتخابات الرئاسية خطوة انت هتمشيها لقدام، وانزل شارك بلدنا تستاهل، والانتخابات الرئاسية 2024 إحنا بكرة، والانتخابات الرئاسية 2024 خطوة.. انت هتمشيها!».

وأنهت حملات المرشحين استعداداتها وتجهيزاتها لمقار غرف العمليات، سواء المركزية أو الفرعية لمتابعة الاقتراع، من خلال مندوبيها ووكلائها المنتشرين فى القرى والمراكز فى جميع المحافظات.

وحثّت الأحزاب المواطنين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى، مؤكدين أهمية الانتخابات كواجب وطنى وحق يرسم الطريق لمستقبل المصريين وأبنائهم، مؤكدة أهمية خروج المشهد الانتخابى فى أفضل صورة تليق بدولة عريقة وصاحبة حضارة عمرها 7 آلاف عام.