رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«صوتك.. مستقبلك»: انتخابات الداخل تنطلق غدا ولمدة 3 أيام لاختيار رئيس جديد

كتب:

حسام حربى
تصوير:

سمير وحيد
09:10 م | السبت 09 ديسمبر 2023
صوتك.. مستقبلك

صوتك.. مستقبلك

تنطلق غدا الانتخابات الرئاسية داخل مصر، لمدة 3 أيام، حيث تُجرى تحت إشراف قضائى كامل، ضماناً لشفافية ونزاهة الاقتراع، وحرية الناخبين فى اختيار رئيس جديد للجمهورية، لمدة ست سنوات مقبلة، من بين أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، رمز النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى رمز «السلم».

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، جميع الاستعدادات المتعلقة بالاقتراع، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وحرصت على حث الناخبين وعددهم نحو 67 مليون ناخب على المشاركة، بعبارات مثل «الانتخابات الرئاسية خطوة انت هتمشيها لقدام، وانزل شارك بلدنا تستاهل، والانتخابات الرئاسية 2024 إحنا بكرة، والانتخابات الرئاسية 2024 خطوة.. انت هتمشيها!».

وأنهت حملات المرشحين استعداداتها وتجهيزاتها لمقار غرف العمليات، سواء المركزية أو الفرعية لمتابعة الاقتراع، من خلال مندوبيها ووكلائها المنتشرين فى القرى والمراكز فى جميع المحافظات.

وحثّت الأحزاب المواطنين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى، مؤكدين أهمية الانتخابات كواجب وطنى وحق يرسم الطريق لمستقبل المصريين وأبنائهم، مؤكدة أهمية خروج المشهد الانتخابى فى أفضل صورة تليق بدولة عريقة وصاحبة حضارة عمرها 7 آلاف عام.

اقرأ المزيد:

محمد المسلمى يكتب: صوتك مستقبلك «انزل شارك»

«إعلام المنيا»: تفعيل هاشتاج «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» في الانتخابات

انطلاق مبادرة «صوتك مستقبلك» في جامعة الفيوم للتوعية بالمشاركة السياسية

ختام حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» في الإسكندرية

كلية تجارة سوهاج تنظم ندوة «مستقبلك صوتك انزل شارك» بحضور 400 طالب

انطلاق أولى سلسلة ندوات «صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك» بجامعة سوهاج

«صوتك مستقبلك» ندوة بجامعة الزقازيق للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

انطلاق حملة «صوتك مستقبلك» في طما بسوهاج للتوعية بالمشاركة السياسية

ندوة لـ«تعليم الفيوم» للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. «صوتك مستقبلك»

«صوتك مستقبلك انزل شارك».. ندوة بكلية حقوق المنصورة
بقلم حسام حربى