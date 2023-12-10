484 لجنة بالقليوبية تفتح أبوابها في أول أيام الانتخابات الرئاسية

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة القليوبية أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديدات أمنية مكثفة، ودفعت مديرية الأمن بعدد من سيارات الشرطة والمرور، تجوب شوارع اللجان للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وتحسبا لأي طارئ.

تستمر العملية الانتخابية على مدار 3 أيام بداية من اليوم، حتى الثلاثاء المقبل، ويتنافس في الماراثون 4 مرشحين للرئاسة وهم عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر.

انتهاء تجهيز لجان انتخابات الرئاسة

كانت محافظة القليوبية، انتهت من تجهيز لجان انتخابات الرئاسة 2024 في أنحاء المحافظة وعددها 366 مقرا انتخابيا، على مستوى المراكز والمدن والأحياء، بعدد 484 لجنة فرعية منها 9 لجان للمغتربين.

دعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

دعا اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية؛ حتى يظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، برئاسة السكرتير العام، تعمل خلال فترة فتح اللجان ولتسهيل استقبال الناخبين بالقليوبية، ويجري التنسيق والربط بين غرفة العمليات المركزية، وغرف عمليات الجهات المعنية، ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.