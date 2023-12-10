بدء التصويت في 179 لجنة انتخابية بالأقصر.. مصر تختار رئيسها

انتظمت أعمال فتح اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، وفتحت كافة اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفقا لمواعيد الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون في التوافد على اللجان الانتخابية، منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، في اللجان الموزعة على مستوى مراكز المحافظة السبعة، وتضم الأقصر 6 لجان عامة، تشمل 179 لجنة فرعية، منها 4 لجان وافدين على مستوى أربعة مراكز.

كانت محافظة الأقصر، قد أنهت كافة استعداداتها اللوجستية للانتخابات الرئاسية، وجرى تجهيز كافة المقار الانتخابية، من قاعات واستراحات ومراجعة أعمال الصيانة والتعقيم والتطهير، وأعمال الإضاءة، وتزويد المقار الانتخابية، بمقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر سيارات الإسعاف والإطفاء، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات ومراكز طب الأسرة تحسبا لأي طوارئ.