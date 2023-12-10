«هتلاقيهم جوه اللجنة».. اعرف دور متطوعي الهلال الأحمر في الانتخابات الرئاسية

تزامنا مع ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 في مدن محافظة البحر الأحمر، وتوجه المواطنين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، دفعت جمعية الهلال الأحمر المصري، بمجموعة من الشباب المدربين لمساعدة الناخبين.

متوطعو الهلال الأحمر في الانتخابات الرئاسية

وكشف أحمد عبدالباسط، رئيس لجنة الإغاثة بالهلال الأحمر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، مشاركة مجموعات من الشباب المتطوعين بالهلال الأحمر المصري في الانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف تأمين العملية الانتخابية وتنظيم دخول المواطنين إلى مقار اللجان وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح عبدالباسط، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على المشاركة في مختلف المناسبات الوطنية والقومية، ودعم العملية الانتخابية التي تعد أحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين.

وأشار إلى أن المتطوعين تم تدريبهم على كيفية التعامل مع مختلف الحالات، وتقديم المساعدة الطبية والإسعافية للمواطنين في حالة الطوارئ.

وأعرب عبدالباسط، عن شكره وتقديره للشباب المتطوعين بالهلال الأحمر المصري على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه المشاركة تأتي تعبيرا عن وعيهم الوطني وحرصهم على المشاركة في بناء وطنهم.

وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ودور متطوعيها في الانتخابات هو مساعدة المواطنين في معرفة رقم ومكان اللجنة، وتوزيع الناخبين على اللجان وتنظيم العملية الانتخابية.

بالإضافة إلى التدخل السريع في حالة الإسعافات الأولية لأي حالة طارئة، مؤكدا أن مجموعة الشباب تلقوا دورات تدريبية في الإسعافات الأولية تحسبا لأي طوارئ.

الانتخابات الرئاسية في البحر الأحمر

وأضاف، أنه جرى تدريب 50 شابا وفتاة على كيفية إدارة الأزمات وتقديم الإسعافات الأولية ودورهم في المشاركة المجتمعية، استعدادا للعملية الانتخابية، مؤكدا على التنسيق الكامل بين جمعية الهلال الأحمر بالبحرالأحمر وأجهزة محافظة البحر الأحمر والقيادات المسؤولة عن العملية الانتخابية بالبحر الأحمر، ورئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة ومتابعة الانتخابات الرئاسية والجهات الأمنية بالمحافظة.

ودعى عبدالباسط جموع المواطنين بالبحرالأحمر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ضرورة ممارسة الحق الانتخابي الذي كفله الدستور.