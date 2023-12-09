«حماة الوطن» يشيد بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية بقنوات المتحدة

توجَّه الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، بالشكر إلى مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التغطية المتميزة للعملية الانتخابية منذ حملات المرشحين وإلى اليوم، قائلاً: «على مدار 3 أشهر مضت وما حدث من زخم في العملية الانتخابية بداية من الترشح مروراً بالحملات لـ 4 مرشحين وإطلاق الدعاية وصولاً إلى الصمت الانتخابي».

الانتخابات الرئاسية تتزامن مع ظروف صعبة تحيط بمصر لا تخفى على أحد

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الانتخابات الرئاسية تتزامن مع ظروف صعبة تحيط بمصر لا تخفى على أحد، ولكن مصر نجحت في تقديم نموذج عالمي مهم يؤكد على عظمة الدولة المصرية ونجاحها في تصدير تاريخ من العمل الانتخابي.

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن: «التصويت حق دستوري نص عليه الدستور المصري، وما نفعله اليوم هو إرساء لقواعد مهمة للأجيال القادمة»، لافتاً إلى اهتمام حزبه بتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية ودورها المهم في التنمية.

التنمية السياسية جزء من فكر حزب حماة الوطن

واستطرد «سليمان»، أنَّ التنمية السياسية جزء من فكر حزب حماة الوطن، وكذلك ممارسة السياسة التنموية التي تقف خلف الدولة في كل عمليات التنمية، مشيداً بالنموذج المشرف للمصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر الجاري.