أمانات الأحزاب بالمحافظات تكثف حملات توعية المواطنين

كثفت الأحزاب من حملات التوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية التى تنطلق اليوم وتستمر حتى الثلاثاء، فيما دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفتى عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وقررت الاستثمار فى تنوعها الداخلى بإطلاق وثيقة برنامج رئاسى عام للسنوات الست المقبلة، يعبر عن آمال وتطلعات جميع مكونات المجتمع، ويُقدّم لمرشحى الرئاسة على حد سواء، وشكلت «التنسيقية» مجموعة عمل لصياغة البرنامج عن كل التوجهات السياسية والأيديولوجية؛ لضمان التشاركية والتوافق، وتكون فريق العمل من ممثلين عن (الأحزاب السياسية - المستقلين - التنفيذيين - أعضاء مجلس النواب - أعضاء مجلس الشيوخ)، مع مراعاة وجود تمثيل يعبر عن جميع أطياف المجتمع المصرى.

«التنسيقية»: غرفتا عمليات للمتابعة ومجموعة عمل لصياغة برنامج يعبر عن كل التوجهات لضمان التشاركية والتوافق

وأطلقت «التنسيقية» أغنية جديدة بعنوان: «صاحبة معالى السيادة مصر»، ضمن حملتها «نعم للمشاركة.. خليك إيجابى»؛ لحث الجمهور على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وعقدت عدداً من المؤتمرات والندوات بالجامعات المصرية، بدايةً بجامعة حلوان، ثم بورسعيد، والأزهر، وعين شمس، والإسكندرية، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وبنها، والمنوفية، ومدينة الثقافة والعلوم، والفيوم، ودمنهور؛ بهدف توعية الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى الحياة السياسية.

«مستقبل وطن»: المشاركة ضرورة ملحة لدعم الاستقرار

وأكد النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى والتى يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات واجب وطنى على كل فرد من أفراد المجتمع.

وأوضح «عفيفى»، لـ«الوطن»، أن الماراثون الرئاسى الحالى يتميز كثيراً عن سابقه، إذ يشتمل على العديد من المرشحين، وتتنافس فيه القوى الحزبية وتمنح للمواطن التعرف على أكثر من برنامج انتخابى من شأنه أن يدعم ثوابت المجتمع، فضلاً عن تحديات المرحلة التى تستوجب أن تقف جميع طوائف المجتمع كتفاً بكتف للتغلب عليها، حيث تعانى المنطقة خلال الفترة الراهنة من حالة عدم استقرار فى المتغيرات الإقليمية، الأمر الذى قد يؤثر على الأمن القومى للبلاد الذى لا خلاف على ثوابته، وتابع: «المشاركة فى العملية الانتخابية ضرورة ملحة لدعم استقرار الدولة، خاصة أنها تجرى فى توقيت دقيق للغاية».

«حماة الوطن»: الانتخابات ستشهد إقبالاً كبيراً

وقال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمى باسم حزب حماة الوطن، إن أمانات الحزب بالمحافظات تعمل فى إطار خطة شاملة لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية بشكل عام والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.

وأوضح «سليمان» أن الدولة تشهد عملية انتخابية فى توقيت حاسم وسط تحديات إقليمية، وفكرة إقامة الانتخابات فى ظل هذه الظروف تؤكد أن الدولة حريصة على الاستحقاق الدستورى وحق المواطن فى التعبير عن إرادته والإدلاء برأيه، وموقف المصريين فى الخارج أمام أبواب اللجان يبرهن على أن المصرى يحمل قضية وطنه فى كل مكان، ويؤكد أن الانتخابات فى الداخل ستشهد إقبالاً كبيراً.

وأكد أن الحزب مستعد بغرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية، من خلال التواصل مع غرفة عمليات فى كل أمانة على مستوى المحافظات، لافتاً إلى أن الانتخابات الرئاسية فى مصر تحديداً هى حدث مهم يتابعه العالم، لأن الدولة المصرية ذات أبعاد إقليمية ودولية مهمة.

وأكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية، مضيفاً أن المشاركة واجب وطنى على كل فرد من أفراد المجتمع باعتبارها نداء من مصر نحو البناء والتنمية ورد الجميل.

وتابع: «المشاركة فى العملية الانتخابية ستلعب دوراً مهماً فى انعكاس صورة مصر أمام العالم فى حب الوطن»، موضحاً أن الماراثون الرئاسى المقرر انطلاقه اليوم يتميز بالتعددية والتنافسية، حيث يتنافس 4 مرشحين ببرامج رئاسية مختلفة على منصب رئيس الجمهورية، الأمر الذى يتيح أمام جميع الناخبين التعرف على وجهات نظر متعددة تجاه المتطلبات المجتمعية.