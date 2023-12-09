ضياء رشوان: الشعب حر في اختياره لرئيس الجمهورية بكامل إرادته

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن ملف الانتخابات «رئيسي» ومهم للغاية، في التطور السياسي لمصر، خاصة أن البلاد تمر بمراحل شديدة الأهمية منذ ثورة يناير في 2011، ثم ثورة 30 يونيو، ثم الآن يتم استكمال هذا الطريق.

الشعب حر في اختياراته

أضاف «رشوان»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الأهداف الرئيسة للثورتين معا حكم الشعب، وأنه يكون حرا فيمن يختار وتحقيق آماله وطموحاته، وأهدافه الطبيعية في حياة كريمة واقتصادي جيد.

وأوضح أن الأمور الخاصة بعالم السياسة لا تمر إلا عبر نظام سياسي، والنظام السياسي الأفضل في العالم، هو النظام المنتخب، ورئاسة الجمهورية في مصر هي السلطة التنفيذية الأعلى للدولة، ولها مكانة رئيسية، ومن ثم اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخاب الحر المباشر، وهذه مسألة لم تحدث قبل ثورة يناير إلا مرة واحدة في 2005، وحدثت بملاحظات كثيرة عليها، وتعد هذه المرة هي الرابعة بعد ثورة يناير.

المصريون تعودوا أن يختاروا بإرادتهم

وأشار إلى أن المصريين تعودوا أن يختاروا بإرادتهم، لاختيار من أصلح لرئاسة الدولة في هذا الوقت، بكل ما تحمله من مسؤوليات وتبعات سيختارونه، مؤكدا أن مصر منذ صدور دستور 2014، والانتخابات التي تمت لا يوجد في أي انتخابات أو استفتاءات تدخل من أي جهة كانت عدا المواطن نفسه.