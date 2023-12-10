انطلاق الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء وتوافد المواطنين على صناديق الاقتراع

انطلقت الانتخابات الرئاسية بمدن ومراكز محافظة شمال سيناء الستة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لسير العملية الانتخابية فتح صناديق الاقتراع بجميع المقار الانتخابية المعلنة بالمحافظة في الموعد المحدد بعد وصول القضاة والمشرفين على اللجان.

انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الانتخابات تسير بشكل طبيعي، وهناك تنظيم للدخول والخروج، بمساعدة قوات الأمن، فيما يشارك في عملية التنظيم عدد من الشباب المتطوع من أبناء المحافظة، ومندوبين لجان لكل مرشح في غالبية اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة.

299 ألف ناخب بشمال سيناء

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت خريطة اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء، وأماكن تواجدها ومقراتها على مستوى المحافظة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 299 ألف ناخب في 40 مقرا، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

خريطة اللجان الانتخابية بشمال سيناء

وتضم شمال سيناء لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية موزعة على 40 مقرا انتخابيا في 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، جاءت كالتالي:

1- مدرسة الشهيدة سلمى سعيد بضاحية السلام.

2- مدرسة الشهيد النقيب رفيق عزت شارع أحمد عرابي.

3- مدرسة الشهيد محمد حمدي بكير بالمساعيد.

4- مدرسة بئر العبد الابتدائية أمام قسم بئر العبد.

5- مدرسة الشهداء للتعليم الأساسي قرية الشهداء بئر العبد.

6- مدرسة بغداد الابتدائية المشتركة بقرية بغداد بالحسنة.

7- مدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة بحي الكوثر.