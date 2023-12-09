الإعلامية هبة جلال: المصريون وقت الجد شعب واحد وسيشاركون في الانتخابات

قالت الإعلامية هبة جلال، إنه يتبقى من الزمن ساعات وسنكون أمام الحدث الأهم، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام المصريين، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

ظروف صعبة يمر بها العالم

وأضافت «جلال»، خلال برنامجها «90 دقيقة»، والمُذاع على شاشة «قناة المحور»، أنَّ الانتخابات الرئاسية الحالية، تأتي في ظروف صعبة يمر بها العالم، وتوترات في أوروبا بين أوكرانيا وروسيا، والعدوان على غزة، وتفاقم أزمات الطاقة والغذاء والتغيرات المناخية.

كما أشارت إلى أن التوترات في دول الجوار المحيطة بمصر، وأزمات في لبنان وسوريا، وغيرها من الدول العربية، مضيفة: «مصر في هذه الظروف، بتحاول تصلب طولها، وهذا كلام يعلمه الجميع».

حماية الأمن والاستقرار

وتابعت: «أبصم بالعشرة إن المصريين هينزلوا ويشاركوا في الانتخابات ويقولوا كلمتهم، وهما وقت الجد شعب واحد، وهدفهم حماية الأمن والاستقرار بكل ما يملكون».