كيف تصبح محاسبًا قانونيًا؟ تعرف على الشروط والخطوات اللازمة

حدد سجل المحاسبين والمراجعين عبر صفحتهم الرسمية، الخطوات والشروط اللازمة للحصول على لقب المحاسب القانوني، والذي يسمح لك بفتح مكتب محاسبة أو شركة خاصة.

من أهم الشروط هي العمل كمحاسب تحت التمرين لمدة ثلاث سنوات في أحد مكاتب المحاسبة، ويتم التأمين على المحاسب في المكتب خلال هذه المدة.

بعد انتهاء فترة التمرين، يتم تقديم الأوراق المطلوبة لسجل المراجعين والمحاسبين المصرية، وذلك لتحديد موعد الامتحان الذي يجب اجتيازه للحصول على لقب المحاسب القانوني والحصول على رقم بالسجل.

الأوراق المطلوبة للمحاسب القانوني بسجل المحاسبين والمراجعين

1- أصل شهادة التخرج «بكالريوس تجارة شعبة محاسبة».

2- شهادة ميلاد أصلية أو مستخرج.

3- الموقف من التجنيد للذكور.

4- حوالة بريدية لصالح مدير عام سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية المصرية.

5- صورة من كارنية النقابة.

6- إقرار تفرغ للمهنة تحصل عليه من سجل المحاسبين والمراجعين، ويتم التوقيع عليه من قبل المتقدم للامتحان.

7- شهادة من مكتب التدريب الخاص بك موجه للسجل مختومة وموقعة من المحاسب القانوني الذي يمتلك مكتب المحاسبة، ويتم الموافقة عليها من قبل النقابة.

8- طلب قيد من سجل المحاسبين والمراجعين.

بعد تقديم الأوراق المطلوبة لسجل المحاسبين والمراجعين، يتم تسليم رقم للمتقدم يؤكد استلام الأوراق.

ثم يتم انتظار خطاب تأكيد قبول الطلب لكلا من المتقدم للامتحان والمحاسب القانوني المسؤول عن تدريبه، بعد ذلك، ينتظر المتقدم حتى انتهاء فترة التدريب المذكورة، وهي ثلاث سنوات.

بعد انتهاء فترة التدريب، يتقدم المتقدم للامتحان للحصول على لقب المحاسب القانوني ورقم معتمد من وزارة المالية.