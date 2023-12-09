أستاذ علوم سياسية: مصر تسير بخطى متسارعة نحو التحول الديمقراطي

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق بدءًا من غد الأحد، وتمتد على مدار 3 أيام متتالية، تعد استحقاقًا دستوريًا مهمًا، موضحا: «هناك 3 مرشحين باتجاهات مختلفة يمثلون أحزاب موجودة فعليا على الأرض، أمام مرشح مستقل ما يعد زخما سياسيا غير مسبوق».

حراك الحوار الوطني

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحراك الذي أحدثه الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية والتفاعل، جميعه أسفر عن المشهد الحالي والحالة التي تسيطر على المناخ السياسي، وأنَّ «مصر تسير بخطى متسارعة نحو التحول الديمقراطي».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «المناخ السياسي العام، انعكس على سلوك الناخبين من حالة تفاؤل وإقبال كبير على المشاركة وهو ما رأيناه من المصريين بالخارج في مطلع الشهر الجاري، فهم وإن كانوا بعيدون عن الوطن بأجسادهم إلا أنهم قريبين بقلوبهم بوعي ظاهر وحراك أعطى شهادة للعالم أن هناك تغيرا في المجتمع المصري نحو الأفضل».