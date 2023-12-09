للمغتربين بالفيوم.. أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

3 لجان انتخابات للمغتربين بالفيوم، تلك التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتمكن كافة الناخبين المقيمين داخل محافظة الفيوم وهم من خارجها أو تحمل بطاقاتهم الشخصية عناوين خارج المحافظة، من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق صباح غد الأحد، إذ تنطلق عملية الاقتراع داخل 323 لجنة بمختلف أنحاء المحافظة، بعد ساعات قليلة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024 للمغتربين بمحافظة الفيوم، التي تضم 3 مقار بينهم واحد في مدينة الفيوم، وآخر بمركز طامية.

معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمام كل مواطن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024 بسهولة ويسر.

إذ يمكن معرفة اللجنة من خلال الموبايل، عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط هنا، وإدخال الرقم القومي للناخب أو الناخبة ثم سيظهر تفاصيل اللجنة المقيد بها.

أماكن وعناوين لجان التصويت للمغتربين

وفيما يخص أماكن وعناوين لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمغتربين بمحافظة الفيوم، فإنّها تضم 3 لجان وهي:

- مدرسة عاشور الابتدائية بقرية الجمهورية بمركز طامية.. لجنة رقم 37.

- مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة بكيمان فارس بدائرة قسم أول الفيوم.. لجنة 20.

- مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركية بكيمان فارس بدائرة قسم أول الفيوم.. لجنة 21.

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وتستقبل 2 مليون و147 ألف ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت، إذ من المقرر أن يدلوا بأصواتهم في 323 لجنة انتخابية موزعة على 283 مقرًا انتخابيًا في مختلف أرجاء الإقليم، بالإضافة إلى 10 لجان عامة.

وتضم محافظة الفيوم 10 دوائر انتخابية، إذ تضم الدائرة الأولى ومقرها قسم أول الفيوم 21 لجنة، والثانية ومقرها قسم ثان الفيوم وتضم 13 لجنة، والدائرة الثالثة ومقرها مركز الفيوم وتضم 48 لجنة، والدائرة الرابعة ومقرها أبشواي وتضم 36 لجنة، والدائرة الخامسة ومقرها إطسا وتضم 80 لجنة، والدائرة السادسة ومقرها سنورس وتضم 28 لجنة، والدائرة السابعة ومقرها سنهور القبلية وتضم 22 لجنة، والدائرة الثامنة ومقرها طامية وتضم 37 لجنة، والدائرة التاسعة ومقرها يوسف الصديق وتضم 17 لجنة، والدائرة العاشرة ومقرها الشواشنة وتضم 21 لجنة.