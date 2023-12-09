الكاتب علي السيد: هناك إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الحضور الجماهيري الكبير في الانتخابات الرئاسية، هو أكبر نجاح للعملية الانتخابية، فالمشاركة تقضي على أي تشكيك في العملية الانتخابية، وقد تخلصنا من الاستقطابات الحادة التي كانت موجودة في الانتخابات السابقة، وهي ميزة في حد ذاتها وليس عيبًا.

علي السيد: أفضل أنواع الانتخابات ألا تكون تحت ضغط من أي مرشح

وأضاف خلال مداخلته، ببرنامج مساء DMC، على قناة DMC، مع الإعلامي أسامة كمال، أن أفضل أنواع الانتخابات، ألا تكون تحت ضغط من أي مرشح، ويكون للناخب حرية اختيار واضحة، بدون أي محاذير، فهناك رؤى انتخابية من 4 مرشحين، ووفرت الدولة السبل كلها لكي تكون العملية الانتخابية واضحة.

إشراف قضائي كامل على الانتخابات

وتابع الكاتب الصحفي، بأن هناك إشرافاً قضائياً كاملاً على العملية الانتخابية، ما يؤدي إلى التأكد من نزاهتها، بالإضافة إلى إشراف عدد من المنظمات الدولية، لمتابعة ما يحدث في العملية الانتخابية، ونقل الإعلام ما يدور في الانتخابات، ومن ثم فإن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت ليس موقفًا، فالموقف الحقيقي في صندوق الانتخابات، ولا ينبغي التخلي عن إرادتك في اختيار مرشحك.