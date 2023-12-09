مساعد رئيس «التجمع» يدعو النواب لحشد دوائرهم للمشاركة بالانتخابات

دعا عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أعضاء البرلمان في مجلسي النواب والشيوخ، لتكثيف جهودهم خلال الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت في الانتخابات الرئاسية؛ لحشد الناخبين في دوائرهم للمشاركة بأكبر أعداد ممكنة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ودون التدخل في تفضيلات هؤلاء الناخبين أو إجبارهم على تصويتات محددة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفرصة متاحة أمام كل نائب خلال هذه الانتخابات، لتأكيد جدارته بالمقعد البرلماني الذي يشغله ممثلًا لدائرته الانتخابية.

دور الأحزاب

وأشار مساعد رئيس «التجمع» إلى ضرورة قيام الأحزاب، بوضع ما بذله كل نائب من جهد في حشد أبناء دائرته، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في الاعتبار، كمعيار رئيسي عند إعادة ترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت «فؤاد» إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية، للتأكيد أن حالة الاصطفاف الوطني للمصريين عصية على الاختراق، وأن الشعب والقيادة على قلب رجل واحد؛ لتثبيت أركان الدولة الوطنية المصرية، وحماية الأمن القومي للبلاد، وسط كل ما تشهده المنطقة من تحديات.