هبة جلال: المصريون جاهزون للممارسة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية

قالت الإعلامية هبة جلال، إنَّ المصريين جاهزون ومستعدون للممارسة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، مشددة على أهمية النزول والمشاركة والتعبير، «هذه اللحظة تستحق السؤال بكل صراحة، ومراجعة لما حدث، وما مرت به الدولة والأوضاع والتحديات المختلفة المحيطة بها».

الانتخابات الرئاسية الحالية تتميز بأهمية خاصة

وأضافت «جلال»، خلال برنامجها «90 دقيقة»، والمُذاع على شاشة «قناة المحور»، أنَّ الانتخابات الرئاسية الحالية تتميز بأهمية خاصة عما سبقها.

الاستعدادات تتم على قدم وساق

وأوضحت الإعلامية هبة جلال، أنَّ الاستعدادات تتم على قدم وساق، قائلة: «رفعت وزارة الداخلية دراجات الاستعدادات لـ الانتخابات، وخطط انتشار القوات المحاور والمواقع الرئيسية، بجانب تواجد عناصر الشرطة النسائية، كما أن وزارة الكهرباء تعمل على تأمين التغذية الكهربائية ورفع درات الاستعدادات في كافة المناطق».