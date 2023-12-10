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4 محظورات تجنبها عند استلام ورقة الاقتراع.. منها القلم الرصاص

كتب:

محمد أباظة
12:51 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

ساعات قليلة تفصل مصر عن بدء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لمدة حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقبل بدء التصويت للناخبين في داخل مصر على الانتخابات الرئاسية 2024، يجب على الناخبين معرفة عدد من المحظورات التي لا يجوز عليهم ارتكابها على ورقة الاقتراع؛ حتى لا يعد الصوت باطلا، وذلك وفقا لما حدده القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كالتالي:

محظورات على ورقة الاقتراع

- عدم استخدام القلم الرصاص في التأشير على المرشح المُختار.

- عدم الكتابة على ورقة الاقتراع.

- عدم التصويت داخل ورقة الاقتراع لأكثر من مرشح من المتنافسين.

- عدم إثبات رأي الناخب على بطاقة أخرى غير التي تلقاها من رئيس اللجنة الفرعية.

معرفة مكان اللجنة الانتخابية 

ويمكن لأي مواطن معرفة مكان لجنته الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بكتابة الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على الاستعلام، فيظهر له مكان لجنته.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.