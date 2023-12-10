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وزارة الشباب تعلن إنشاء 54 مركزا رياضيا للفتيات والمرأة بالمحافظات

كتب:

ماهر هنداوي
03:37 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
أحد المراكز الرياضية

أحد المراكز الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم إنشاء 54 مركزا رياضيا بهدف تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركة لأكبر عدد ممكن من الفتيات والسيدات، وذلك بتنظيم من قطاع الرياضة بالوزارة، والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز الوقاية ضد الأمراض

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، إن المشروع يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز الوقاية من أمراض العصر، وسيستهدف الفئة العمرية من 14 سنة فما فوق، وسيتم تنفيذ مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية مثل كرة الطائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وعروض رياضية أخرى.

تنظيم احتفالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وأضاف البيان أنه إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم احتفالية رياضية في جميع المحافظات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وفي ختام البرنامج التدريبي، ستقام لقاءً ختاميًا في مدينة الشباب بشرم الشيخ، بمشاركة 550 مشاركة من الفتيات والسيدات من جميع محافظات مصر.

ولفت البيان إلى أن هذا المشروع يأتي كجزء من جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز صحة ورفاهية وتنمية الفتيات والسيدات المصريات، وتحقيق نوعية حياة أفضل لهن بحلول عام 2030.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.