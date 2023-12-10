انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية بالفيوم.. 323 لجنة

فتحت المقار الانتخابية ومراكز الاقتراع بمحافظة الفيوم، أبوابها قبل قليل، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، الموافق 10 ديسمبر الجاري، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ بدأ المواطنون في التوافد على اللجان فور فتح أبوابها.

وحرص القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، على فتح أبواب اللجان الانتخابية أمام المواطنين في التاسعة صباحًا دون تأخير، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر أنّ تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وتستمر على مدار 3 أيام ابتداءً من الأحد وحتى الثلاثاء.

فتح اللجان وفض الأختام

وتأكد رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية قبل فتحها، من سلامة أقفال المقار، ومقار حفظ صناديق الاقتراع، وسلامة الصناديق والنوافذ، ودفاتر الاقتراع، وذلك بحضور مندوب كل مرشح رئاسي من المرشحين الأربعة، ثم جرى فتح اللجان وفض الأختام، ثم بدأ استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللحظات الأولى لفتح اللجان، إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الفيوم الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتأكيد وحدة الصف بين جموع الشعب المصري، وحرصه على المشاركة في اختيار رئيسه.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.

323 لجنة انتخابية بالفيوم

ويبلغ عدد من لهم حق الاقتراع في محافظة الفيوم مليونين و147 ألف ناخب وناخبة موزعين على 10 دوائر انتخابية، إذ يدلون بأصواتهم في 283 مقرًا انتخابيًا تضم 323 لجنة انتخابية، منها 3 لجان مخصصة للمغتربين في الفيوم، إلى جانب 10 لجان عامة.

أكبر كتلة تصويتية بالفيوم

وتتصدر الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة إطسا، المشهد الانتخابي، إذ تضم أكبر كتلة تصويتية، وأكبر عدد لجان اقتراع التي بلغ عددها 80 لجنة في مختلف قرى ونجوع المركز، يليها الدائرة الثالثة بمركز الفيوم، التي تضم 48 لجنة، ثم الدائرة الثامنة بطامية وتضم 37 لجنة، والدائرة الرابعة بأبشواي وبها 36 لجنة، ثم الدائرة السادسة بسنورس بنحو 28 لجنة، وسنهور القبلية بـ 22 لجنة.

وتتساوى الدائرتان الأولى بقسم أول الفيوم والعاشرة بالشواشنة، في عدد اللجان الانتخابية بـ21 لكل منهما، ثم الدائرة التاسعة بيوسف الصديق بنحو 17 لجنة، بينما تأتي الدائرة الثانية بقسم شرطة ثان الفيوم، في المرتبة الأخيرة بـ13 لجنة انتخابية فقط.