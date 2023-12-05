من هنا يخرج القلقاس.. مصدر رزق أهالي «المنير» بالشرقية وميراث أجدادهم

منذ عشرات السنوات اعتاد أهالي قرية المنير بمحافظة الشرقية، زراعة القلقاس وانفردوا به بمركز مشتول السوق، كمصدر زراعي يدّر الربح للمزارعين وخبراء بزراعته إذ يزرعه أجدادهم من قبل فاكتسبوا الخبرة في إنتاجه وتسويقه، كما أن طبيعة التربة جعلتهم متأقلمين على زراعة أنواع كثيرة تناسبها وتحميل عدد من النباتات في نفس التربة، ما يدر ربحا أكثر ويوفر أصنافا متنوعة.

1326 فدانا المساحة المنزرعة بالقلقاس بمشتول السوق

وقال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث لـ«الوطن» إن مركز مشتول السوق ينفرد بزراعة القلقاس كما تجود زراعته بهذه الرقعة من المحافظة، وتبلغ مساحة المركز الإجمالية الزراعية نحو 14 ألفا و764 فدانا، بينما تسجل المساحة المنزرعة من القلقاس نحو 1326 فدانا، يتركز منها نحو 1150 فدانا بقرية المنير وبقية المساحة من المحصول تتفرق بقرية الصحافة وبعض القرى الأخرى، ويمثل محصولا ربحيا للمزارعين.

مواعيد زراعة وحصاد المحصول

ومن جهته قال المهندس محمد حسانين حجاج مدير الإدارة الزراعية بمركز مشتول السوق لـ«الوطن» موضحا مواعيد زراعة القلقاس في الفترة الزمنية بأنها في شهري فبراير ومارس، ويمكن التبكير بزراعته في شهري ديسمبر ويناير، فيما يتم الحصاد في الفترة الزمنية من شهر سبتمبر وحتى شهر نوفمبر، لافتا إلى ارتكاز زراعته بقرية المنير ثم الصحافة وبعض القرى بالمركز.

10 أشهر مدة بقاء القلقاس بالأرض

وأضاف مدير الإدارة الزراعية أن المزارعين بالمركز يشتهرون بخبرتهم العالية في الزراعة، مشيرا إلى إمكانية تحميل بعض المحاصيل الزراعية على القلقاس مثل الذرة الشامية صيفا، بينما يحمل عليه القمح، فاصوليا، فراولة، ثوم في فصل الشتاء، وبذلك يمكن تنوع المحاصيل طوال فترة بقاء القلقاس بالأرض وتحقيق أكبر منفعة، إذ أن محصول القلقاس معمر لكونه يبقى نحو 10 أشهر في العام.

كيفية زراعة المحصول

وكشف عن كيفية زراعته، يبدأ المزارع بتجهيز الأرض بحرثها وعمل 9 خطوط في القصبتين ويضاف من 15 إلى 20 مترا مكعبا من السماد البلدي قبل الحرث مع إضافة سوبر فوسفات من 4 إلى 6 شكائر للفدان، وتستخدم فكوك أو كورمات أو بزوز القلقاس وغرسها في التربة ويحتاج الفدان من 2 إلى 2 طن و400 كيلو من فكوك القلقاس "قلقاس مقطع"، هذا وتسجل إنتاجية الفدان من 12 إلى 14 طنا للفدان.

سعر كيلو القلقاس بسعر الجملة

وأردف شحتة عبد العظيم مزارع من أهالي قرية المنير أنه زرع القلقاس مثل باقي أهل القرية وسيرا على نهج والده وأجداده منذ سنوات طويلة مشيرا إلى أنه يزرع المحصول نظرا لأنه يجود بالتربة بقريتهم ولديه خبرة بزراعته كما يستفيد من زراعة محاصيل كثيرة فترة بقاء القلقاس بالأرض، مضيفا أنه يسوّق القلقاس من خلال التعاقد مع التاجر الذي يرسل عِمالة لتقليعه من الأرض ويحمّله على سيارات ثم التوجه به الى الأسواق على صغار التجار وصولا إلى المستهلك ويباع الكيلو بسعر الجملة بحوالي 8 إلى 11 جنيها.