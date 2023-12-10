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محمد إمام: شمس الزناتي الجزء الثاني سيكون أضخم فيلم في تاريخ السينما

كتب:

ياسمين محمود
01:58 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
محمد عادل إمام

محمد عادل إمام

كشف الفنان محمد إمام، عن بدء تصوير أحدث أفلامه «شمس الزناتي»، والذي يعيد فيه تقديم نسخة جديدة ومعاصرة من الفيلم الذي قدمه والده الزعيم عادل إمام، في مطلع التسعينيات وتحديدًا عام 1991.

وقال إمام الصغير عبر صفحته على «فيسبوك» بصورة من كلاكيت الفيلم: «انتظروا أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية إن شاء الله.. دعواتكم»، موضحًا أن الفيلم سيكون مُختلفا من الناحية الإنتاجية.

ويشارك في النسخة الجديدة من فيلم «شمس الزناتي» بجانب محمد إمام، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم عمرو عبدالجليل، طه دسوقي، أحمد خالد صالح، أحمد داش وآخرين.

فريق عمل الفيلم

«شمس الزناتي» بطولة كلّ من محمد إمام، وأمينة خليل، وعمرو عبد الجليل، وأحمد داش، وطه دسوقي، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي «رشيدي برودكشن»، والإخراج لعمرو سلامة. 

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