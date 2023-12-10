«إكسترا نيوز» ترصد استعدادات انطلاق انتخابات الرئاسة في أسوان

قال هشام عبد التواب مراسل «إكسترا نيوز»، إنّ نحو 67 مليون ناخب مصري يصوتون في الانتخابات المصرية 2024، لمدة 3 أيام هي 10، و11، و12.

عدد اللجان الانتخابية في مصر 9676

وأضاف «عبد التواب»، في تغطية مباشرة لقناة «إكسترا نيوز» من أسوان، أن عدد اللجان الانتخابية 9676 بين مدارس ومراكز ووحدات صحية، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية 11631 لجنة يشرف عليها 1500 قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

الانتخابات بمحافظة اسوان

وأوضح أن محافظة أسوان بها نحو أكثر من مليون و590 ألف نسمة، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين مليونا و39 ألف ناخب، ويبلغ عدد اللجان العامة 5 لجان، وعدد المراكز الانتخابية 8 مراكز.