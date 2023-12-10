محافظ السويس يتفقد الاستعدادات النهائية للجان قبل بدء انتخابات الرئاسة

أجرى اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية قبل انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 10 نوفمبر.

وشهد محافظ السويس، الاستعدادات النهائية للجان المحافظة، لاستقبال للانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انعقادها على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

ورافق المحافظ في جولته التفقدية، كل من خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات.

المرور المستمر على اللجان

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء، خلال تفقد اللجان الانتخابية، بالمرور المستمر على اللجان ومراجعة المرافق والخدمات كافة، مشددًا على ضرورة تسهيل على الناخبين الوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن حقهم الانتخابي، وتوفير الاحتياجات المطلوبة داخل اللجان، وتوفير مقاعد انتظار داخل المدارس أو أمامها للناخبين.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا المحافظ، أبناء السويس وفي مقدمتهم الشباب والمرأة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ تضم المحافظة لجنة عامة و49 مركزا انتخابيا و61 لجنة فرعية، ويبلغ عدد أصوات الناخبين 484 ألفًا و502 صوت انتخابي.