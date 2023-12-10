بدء توافد الناخبين على لجان أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين للتصويت في الانتخابات

بدأ الناخبون التوافد على اللجان الانتخابية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط في الجيزة، قبل دقائق من انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية.

لجان المراكز الثلاثة

وتضم لجان المراكز الثلاثة، لجان بمدارس «أبو النمرس المشتركة، والدكتور إبراهيم مدكور الثانوية، وترسا المشتركة الرسمية، وشبرامنت الأعدادية بنات بمركز أبو النمرس، ووحدة أم خنان الابتدائية، والحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية، والشهيد اللواء عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين، والشهيد مصطفى محمد أبوزيد الثانوية بنات، وأحمد عرابي بمدينة البدرشين، وحمدان صديق الأعدادية، والسلام الإعدادية والثانوية، والجزيرة الرسمية لغات بالعياط».

ضمان سير العملية الانتخابية في هدوء

ووفرت محافظة الجيزة، التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الأنتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

تسهيل عملية التصويت

وانتهت محافظة الجيزة من الترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات ومراجعة تأمين اللجان الانتخابية من الداخل والخارج وتسهيل عملية التصويت ووصول الناخبين إلى اللجان.