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انتخابات المصريين بالداخل

47 لجنة تستقبل الناخبين المغتربين في الجيزة.. اعرفها

كتب:

سلامة عامر
08:12 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
لجان انتخابية بالجيزة

لجان انتخابية بالجيزة

حدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، 47 لجنة للمغتربين، في مراكز وأحياء محافظة الجيزة، وأُعدت اللجان على أكمل وجه؛ لاستقبال المواطنين للأدلاء بأصواتهم على مدار ثلاثة أيام.

لجان المغتربين في الجيزة

وطالبت محافظ الجيزة المواطنين بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى أنّها وفّرت كل أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية؛ لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.