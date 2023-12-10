أجهزة الأمن تتفقد لجان الانتخابات في شرق القاهرة قبل دقائق من بدء التصويت

تفقدت الأجهزة الأمنية بشرق القاهرة، محيط مقار اللجان الانتخابية الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الشروق وبدر، لمراجعة خطط التأمين وإعادة تنظيم الحواجز الحديدية أمام اللجان، وانتشر رجال المرور أمام اللجان للتيسير على المواطنين والحد من الزحام أمام أبواب اللجان.

كما تفقدت أجهزة المدن الجديدة شرق القاهرة، بقيادة المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استعدادات العملية الانتخابية قبل لحظات من انطلاقها، من تجهيز المقرات الانتخابية العامة والفرعية، من حيث نظافة الشوارع المؤدية إلى لجان التصويت، ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية، لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، وللتيسير على المشاركين من المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

توافر تجهيزات الانتخابات

وراجعت قيادات أجهزة المدن الجديدة، اللجان، للتأكد من توافر التجهيزات التي تضم أماكن الانتظار والمظلات الكبرى أمام اللجان، لحماية المشاركين حلال عملية التصويت، حال هطول أمطار أو انخفاض مستوى درجات الحرارة عن معدلاتها حرصا على سلامة المشتركين في العملية الانتخابية، ولحماية الناخبين من أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بخلاف توفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات للتيسير على المواطنين.

وتفقد المهندس علي سعد، يرافقه المهندس أحمد مكي، وقيادات الجهاز والقيادات الأمنية، مقر حجرة تأمين صناديق الاقتراع، لمراجعة توفير طفايات الحريق ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية بمعرفة الحماية المدنية، للتأكد من توفير مصدر كهرباء احتياطي بمولدات كهربائية، مع التأكيد على توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن قبل انطلاق العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الفني اللازم للعاملين بالعملية الانتخابية لتلبية احتياجاتهم.

وشدد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الأدارية الجديدة، على ضرورة التوسع في أعمال النظافة على مدار الساعة خاصة أمام اللجان الثلاثة بالعاصمة، التي تقع بمقر الحي الحكومي ومركز البنوك ومقر جهاز المدينة، مع التأكيد على وجود الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، موكدا أنّ جهاز المدينة راعى خلال اختيار اللجان العامة قرب اللجان الفرعية من البوابات الرئيسية للتيسير على المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.