المواطنون يصطفون أمام اللجان في المقطم قبل بدء التصويت في الانتخابات

يتوافد المواطنون على لجنة مدرسة خضر عبدالله الرسمية لغات، بالهضبة الوسطى في المقطم للإداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2032.

ووقف الناخبون في صفوف عدة، قبل فتح باب اللجنة المقرر له في التاسعة من صباح اليوم؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

وحمل أغلب المواطنين علم مصر في أيديهم وسط تواجد أمني بمحيط اللجنة لتأمينها، وأكد الناخبون أنّ المشاركة في الانتخابات واحب وطني على الجميع.

وقال محمود علي، إنّ الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها ضمانة حقيقية لاستقرار مصر، مطالبا الجميع بالمشاركة في العرس الانتخابي الذي يؤكد للعالم قوة الشعب المصر على صنع القرار.